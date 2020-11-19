Крупный провал сборной России, победа Медведева над первой ракеткой мира. Главное к утру

Медведев обыграл Джоковича, сборная России проиграла Сербии, Крал может перейти в клуб АПЛ и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России потерпела разгромное поражение в матче с Сербией и не смогла выйти в лигу А.
2. Сборная России потерпела самое крупное поражение с 2004 года.
3. Месси прокомментировал слова дяди Гризманна: я устал быть источником всех проблем в «Барселоне».
4. Алекс Крал может зимой перебраться в АПЛ. Игрока «Спартака» оценивают более чем в € 30 млн.
5. В Санкт-Петербурге запретили посещать спортивные мероприятия. На «Зенит» это не распространяется.
6. Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР.
7. «Мы расстроились, что Месси остался». Работники «Барсы» разочарованы сохранением игрока.
8. Яндиев – Харитонову: завтра может что-то нехорошее с тобой произойти.
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