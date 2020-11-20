«Тамбов» может бойкотировать матч со «Спартаком», Рублёв обыграл Тима. Главное к утру

Россия может принять белорусскую часть чемпионата мира по хоккею, «Тамбов» грозится бойкотировать матч со «Спартаком», Хабиб не планирует возвращаться в октагон. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Россия может принять часть игр хоккейного ЧМ-2021 совместно с Латвией вместо Беларуси.

2. Андрей Рублёв обыграл Доминика Тима на Итоговом турнире АТР.

3. Футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком» из-за невыплаты долгов.

4. В сборной России рассказали о травме форварда Александра Соболева.

5. Баскетбольный ЦСКА обыграл мюнхенскую «Баварию» в матче Евролиги.

6. Хабиб Нурмагомедов заявил, что у него нет желания возобновлять карьеру — он занят сельским хозяйством.

7. Мартен Фуркад вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

8. В матче КХЛ «Ак Барс» обыграл «Торпедо» со счётом 7:5, у Виктора Тихонова — хет-трик.