«Тамбов» может бойкотировать матч со «Спартаком», Рублёв обыграл Тима. Главное к утру

Россия может принять белорусскую часть чемпионата мира по хоккею, «Тамбов» грозится бойкотировать матч со «Спартаком», Хабиб не планирует возвращаться в октагон. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Россия может принять часть игр хоккейного ЧМ-2021 совместно с Латвией вместо Беларуси.
2. Андрей Рублёв обыграл Доминика Тима на Итоговом турнире АТР.
3. Футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком» из-за невыплаты долгов.
4. В сборной России рассказали о травме форварда Александра Соболева.
5. Баскетбольный ЦСКА обыграл мюнхенскую «Баварию» в матче Евролиги.
6. Хабиб Нурмагомедов заявил, что у него нет желания возобновлять карьеру — он занят сельским хозяйством.
7. Мартен Фуркад вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.
8. В матче КХЛ «Ак Барс» обыграл «Торпедо» со счётом 7:5, у Виктора Тихонова — хет-трик.
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