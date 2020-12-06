Результативный игровой день в РПЛ и уход из жизни Виктора Понедельника. Главное к утру

В РПЛ за прошедший игровой день забили 21 мяч, ушёл из жизни легендарный Виктор Понедельник, в биатлоне состоялись очередные гонки Кубка мира — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Дубли Ларссона и Понсе помогли «Спартаку» дома разгромить «Тамбов».

2. Умер автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года Виктор Понедельник.

3. Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал».

4. «Локомотив» в большинстве обыграл «Рубин».

5. «Тамбов» зимой может сняться с РПЛ.

6. Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая.

7. Самуэльссон выиграл пасьют на этапе в Контиолахти. Логинов финишировал 24-м.

8. Боттас завоевал победу в квалификации Гран-при Сахира, Расселл — второй, Квят — шестой.

9. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года.