Результативный игровой день в РПЛ и уход из жизни Виктора Понедельника. Главное к утру

В РПЛ за прошедший игровой день забили 21 мяч, ушёл из жизни легендарный Виктор Понедельник, в биатлоне состоялись очередные гонки Кубка мира — главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Дубли Ларссона и Понсе помогли «Спартаку» дома разгромить «Тамбов».
2. Умер автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года Виктор Понедельник.
3. Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал».
4. «Локомотив» в большинстве обыграл «Рубин».
5. «Тамбов» зимой может сняться с РПЛ.
6. Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая.
7. Самуэльссон выиграл пасьют на этапе в Контиолахти. Логинов финишировал 24-м.
8. Боттас завоевал победу в квалификации Гран-при Сахира, Расселл — второй, Квят — шестой.
9. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года.
- 6 декабря 2020
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