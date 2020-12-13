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Джошуа нокаутировал Пулева, Фергюсон проиграл единогласным решением. Главное к утру

Джошуа нокаутировал Пулева, Фергюсон проиграл единогласным решением. Главное к утру
Футбол / Италия 0

Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева и защитил титулы чемпиона мира, «Реал» обыграл «Атлетико» и поднялся на 3-е место в Примере, Холланд нокаутировал Соузу и вызвал Чимаева на бой на следующей неделе, а Фергюсон проиграл Оливейре единогласным решением судей – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева и защитил титулы чемпиона мира.

2. «Макларен» продаст долю в команде за $ 245 млн.

3. «Реал» обыграл «Атлетико» и поднялся на 3-е место в Примере.

4. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию», забив 5 голов.

5. Холланд нокаутировал Соузу и вызвал Чимаева на бой на следующей неделе.

6. Фергюсон проиграл Оливейре на турнире UFC 256.

7. Бензема стал рекордсменом «Реала» по количеству матчей среди иностранцев.

8. Дом обладателя «Золотого мяча» Паоло Росси ограбили во время его похорон.

9. Матч «Сочи» — «Спартак» завершился крупным скандалом.

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