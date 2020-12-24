«Спартак» переименует стадион, Россия проиграла Канаде перед МЧМ-2021. Главное к утру
Стадион «Спартака» будет переименован, Кучеров пропустит регулярный сезон-2020/2021 НХЛ, увольнение Кикнадзе и Мещерякова и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Кучеров пропустит регулярный сезон-2020/2021 НХЛ, ему предстоит операция.
2. «Милан» повторил достижение «Барселоны» 72-летней давности.
3. «Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова.
4. Сёмин отреагировал на увольнение Кикнадзе и Мещерякова.
5. Стадион «Спартака» будет переименован в 2021 году.
6. «Я сторонник схемы с 2 группами по 12 клубов». Сергей Прядкин — о реформе РПЛ.
7. Сборная России с минимальным счётом уступила Канаде в выставочной игре перед МЧМ-2021.
8. Хештег против Мазепина возглавил тренды «Твиттера» в Великобритании и вошёл в мировой топ.
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