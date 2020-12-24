«Спартак» переименует стадион, Россия проиграла Канаде перед МЧМ-2021. Главное к утру

Стадион «Спартака» будет переименован, Кучеров пропустит регулярный сезон-2020/2021 НХЛ, увольнение Кикнадзе и Мещерякова и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Кучеров пропустит регулярный сезон-2020/2021 НХЛ, ему предстоит операция.

2. «Милан» повторил достижение «Барселоны» 72-летней давности.

3. «Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова.

4. Сёмин отреагировал на увольнение Кикнадзе и Мещерякова.

5. Стадион «Спартака» будет переименован в 2021 году.

6. «Я сторонник схемы с 2 группами по 12 клубов». Сергей Прядкин — о реформе РПЛ.

7. Сборная России с минимальным счётом уступила Канаде в выставочной игре перед МЧМ-2021.

8. Хештег против Мазепина возглавил тренды «Твиттера» в Великобритании и вошёл в мировой топ.