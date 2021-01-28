Миранчук забил победный гол в 1/4 Кубка Италии, а ЦСКА отстранил Джеймса. Главное к утру

Гол Миранчука помог «Аталанте» в меньшинстве обыграть «Лацио» и выйти в полуфинал Кубка Италии, а ЦСКА объявил об отстранении Майка Джеймса от тренировок и матчей после ряда скандалов – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Гол Миранчука помог «Аталанте» в меньшинстве обыграть «Лацио» и выйти в полуфинал Кубка.

2. ЦСКА объявил об отстранении Майка Джеймса от тренировок и матчей.

3. «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в первом матче под руководством Томаса Тухеля.

4. «Локомотив-Кубань», обыграв «Партизан», завоевал первую победу в топ-16 Еврокубка.

5. Кокорин опубликовал фото в футболке «Фиорентины» в стиле «Симпсонов».

6. Определились все полуфиналисты чемпионата мира по гандболу в Египте.

7. ЦСКА отзаявил Адольфо Гайча.

8. «Аталанта» хочет приобрести Виктора Коваленко из «Шахтёра» уже в январе.

9. Лионель Месси установил клубный рекорд в Кубке Испании.

10. ЦСКА обыграл «Альбу» в Евролиге.