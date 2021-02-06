Медведев вывел Россию в финал ATP Cup, Кокорин дебютировал за «Фиорентину». Главное к утру

Даниил Медведев в полуфинальном матче ATP Cup обыграл представителя Германии Александра Зверева и вывел сборную России в финал турнира, а Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в Серии А в матче с «Интером» – главное к утру в подборке новостей «Чемпионата».

1. Медведев обыграл Зверева и вывел Россию в финал ATP Cup.

2. «Интер» обыграл «Фиорентину» и стал лидером Серии А. Кокорин провёл на поле 20 минут.

3. Александр Большунов гарантировал себе победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021.

4. Ванзант проиграла в дебютном бою на турнире Bare Knuckle FC.

5. Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2021 в Латвии.

6. «Ривер Плейт» начал работу над возвращением Себастьяна Дриусси.

7. Сон — лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда — на втором месте.

8. «Зенит» проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги.

9. «Манчестер Сити» определился с заменой Серхио Агуэро.

10. Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от восьмого проигрыша подряд.