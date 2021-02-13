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Благородный поступок Акинфеева и напряжённая встреча Медведева на AO-2021. Главное к утру

Достойный поступок вратаря московского ЦСКА, выход Медведева в 1/8 финала престижного турнира Australian Open 2021 и результаты спринта на чемпионате мира по биатлону. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Акинфеев подарил 1 миллион рублей экс-массажисту ЦСКА Насибову перед последней операцией.

2. Медведев обыграл Краиновича в 5-сетовом поединке AO-2021, который длился более трёх часов.

3. Швед Понсилуома выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Латыпов — 10-й.

4. Источник: ЦСКА арендует Рондона до конца сезона. Футболист прошёл медосмотр.

5. Футболисты «Крыльев Советов» и «Бораца» устроили массовую драку в контрольном матче.

6. Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим 500 млн подписчиков в социальных сетях.

7. УЕФА наказал Мусаева за несвоевременное начало матча «Краснодар» — «Челси».

8. Источник: РФС и РПЛ договорились о финансировании «Тамбова». Клуб получит 300 млн рублей.