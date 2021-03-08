Рублёв завоевал титул в Роттердаме, «Спартак» разгромил «Краснодар». Главное к утру

Андрей Рублёв завоевал титул в Роттердаме, выиграв 20-й подряд матч на турнирах АТР 500, а «Спартак» в РПЛ дома разгромил «Краснодар», победив с разницей в пять мячей – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Андрей Рублёв завоевал титул в Роттердаме, выиграв 20-й подряд матч на турнирах АТР 500.

2. «Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1.

3. Александр Большунов объяснил норвежцам свои слёзы после финиша марафона.

4. Команда Леброна разгромила команду Дюранта в Матче всех звёзд НБА.

5. Семён Елистратов — бронзовый призёр чемпионата мира по шорт-треку в многоборье.

6. Жоан Лапорта избран новым президентом «Барселоны».

7. Карри выиграл конкурс трёхочковых, Саймонс стал победителем данк-контеста.

8. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» благодаря шайбам Овечкина и Орлова.

9. Яннис Адетокунбо установил рекорд и стал MVP Матча всех звёзд НБА.

10. «Питтсбург» победил «Нью-Йорк Рейнджерс», у Малкина гол и ассист.