Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рублёв завоевал титул в Роттердаме, «Спартак» разгромил «Краснодар». Главное к утру

Рублёв завоевал титул в Роттердаме, «Спартак» разгромил «Краснодар». Главное к утру
Футбол 0
Аудио-версия:

Андрей Рублёв завоевал титул в Роттердаме, выиграв 20-й подряд матч на турнирах АТР 500, а «Спартак» в РПЛ дома разгромил «Краснодар», победив с разницей в пять мячей – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Андрей Рублёв завоевал титул в Роттердаме, выиграв 20-й подряд матч на турнирах АТР 500.

2. «Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1.

3. Александр Большунов объяснил норвежцам свои слёзы после финиша марафона.

4. Команда Леброна разгромила команду Дюранта в Матче всех звёзд НБА.

5. Семён Елистратов — бронзовый призёр чемпионата мира по шорт-треку в многоборье.

6. Жоан Лапорта избран новым президентом «Барселоны».

7. Карри выиграл конкурс трёхочковых, Саймонс стал победителем данк-контеста.

8. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» благодаря шайбам Овечкина и Орлова.

9. Яннис Адетокунбо установил рекорд и стал MVP Матча всех звёзд НБА.

10. «Питтсбург» победил «Нью-Йорк Рейнджерс», у Малкина гол и ассист.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021