Матч сборной России с Мальтой могут отменить, «Милан» сыграл вничью с «МЮ». Главное к утру

Хвича Кварацхелия заинтересовал европейские топ-клубы, матч сборной России с Мальтой под угрозой срыва, в «ПСЖ» ответили на вопрос о возможном трансфере Месси и Роналду, Нидерланды обошли Россию в рейтинге УЕФА и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Милан» на последних минутах вырвал ничью в матче 1/8 финала ЛЕ с «Манчестер Юнайтед».
2. В «ПСЖ» ответили на вопрос о возможном переходе Месси и Роналду в клуб.
3. ЦСКА впервые за 10 лет уступил «Милану», проиграв четверть с крупнейшей разницей в истории.
4. Овечкин сократил до двух шайб отставание от Эспозито по голам за карьеру в НХЛ.
5. Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана».
6. Матч сборной России со сборной Мальты может не состояться.
7. Андрей Рублёв стал обладателем исторического достижения в ATP-туре.
8. Нидерланды обошли Россию в рейтинге УЕФА. Теперь РПЛ на 8-м месте.
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