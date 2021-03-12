Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Матч сборной России с Мальтой могут отменить, «Милан» сыграл вничью с «МЮ». Главное к утру

Хвича Кварацхелия заинтересовал европейские топ-клубы, матч сборной России с Мальтой под угрозой срыва, в «ПСЖ» ответили на вопрос о возможном трансфере Месси и Роналду, Нидерланды обошли Россию в рейтинге УЕФА и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Милан» на последних минутах вырвал ничью в матче 1/8 финала ЛЕ с «Манчестер Юнайтед».

2. В «ПСЖ» ответили на вопрос о возможном переходе Месси и Роналду в клуб.

3. ЦСКА впервые за 10 лет уступил «Милану», проиграв четверть с крупнейшей разницей в истории.

4. Овечкин сократил до двух шайб отставание от Эспозито по голам за карьеру в НХЛ.

5. Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана».

6. Матч сборной России со сборной Мальты может не состояться.

7. Андрей Рублёв стал обладателем исторического достижения в ATP-туре.

8. Нидерланды обошли Россию в рейтинге УЕФА. Теперь РПЛ на 8-м месте.