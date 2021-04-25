Турнирная таблица РПЛ: за 4-е место идёт плотная борьба, тройка лидеров — без изменений

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 27-го тура.
По результатам этого тура изменений в тройке лидеров не произошло. Первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 58 очков, разгромив «Ротор» (6:0). На втором месте остаётся московский «Локомотив» (52), который в 27-м туре убедительно переиграл «Тамбов» (5:2). На третьем месте — «Спартак» (50), переигравший ЦСКА в московском дерби (1:0).
На четвёртом месте, несмотря на поражение в матче с «Краснодаром» (0:1), остался казанский «Рубин» (46). На пятое место поднялся «Сочи» (46), обыгравший «Уфу» (2:3). На шестую строчку опустился столичный ЦСКА (46). Седьмое место — московское «Динамо» (46), которое уступило «Химкам» (0:1). Таким образом, за четвёртое еврокубковое место борются сразу четыре клуба, в активе которых по 46 очков.
На восьмом месте остались «Химки» (41). Девятое место после победы в матче с тульским «Арсеналом» сохранил «Ростов» (40). На 10-е место поднялся «Краснодар» (38). 11-е место — «Ахмат» (36). На 12-м месте — «Урал» (31).
В зоне переходных матчей находятся «Арсенал» (23) и «Уфа» (20). В зоне вылета — «Ротор» (18) и «Тамбов» (13).
Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021 от «Чемпионата»
- 25 апреля 2021
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