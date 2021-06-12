Италия разгромила Турцию на открытии Евро, Генича лишили аккредитации. Главное к утру

В матче-открытии чемпионата Европы по футболу — 2020 сборная Италии на своём стадионе разгромила команду Турции со счётом 3:0, российского комментатора Константина Генича лишили аккредитации на турнир, а Михаила Моссаковского не пустили в Азербайджан — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Италия разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020.
2. Комментатора Константина Генича лишили аккредитации на Евро-2020.
3. Российского комментатора Михаила Моссаковского не пустили в Азербайджан.
4. Циципас обыграл Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос».
5. Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос», обыграв Надаля.
6. Амосов решением судей победил Лиму и стал чемпионом Bellator.
7. Никола Йокич установил рекорд 50-летия в НБА.
8. Вячеслав Дацик решением судей победил Тайсона Дижона.
9. В UFC подтвердили бой Абубакара Нурмагомедова и Даниэля Родригеса.
10. «Филадельфия» обыграла «Атланту» в полуфинале Востока и повела в серии 2-1.
11. Однорукий боец Ник Ньюэлл раздельным решением судей уступил на турнире Bellator 260.
12. Мохнаткина единогласным решением судей победила американку Белл на Bellator 260.
- 12 июня 2021
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