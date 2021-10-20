Дубль Месси за «ПСЖ» в ЛЧ и яркие матчи Капризова и Кузнецова в НХЛ. Главное к утру
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Дубль Лионеля Месси за «Пари-Сен Жермен» в домашней игре с «РБ Лейпциг» (3:2), две заброшенные шайбы Евгения Кузнецова и ассистентский хет-трик Кирилла Капризова в прошедших ночью встречах НХЛ и дисквалификация известного российского волейболиста из-за допинга.
- Дубль Месси принёс «ПСЖ» победу над «РБ Лейпциг».
- Ассистентский хет-трик Капризова помог «Миннесоте» в драматичном матче обыграть «Виннипег».
- Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Колорадо».
- Российский волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев из-за допинга.
- «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов, в игре было забито 5 мячей.
- Черчесов ответил на слова Канчельскиса о получении денег от игроков за место в сборной.
- «Салават Юлаев» разгромил «Трактор», прервав восьмиматчевую победную серию челябинцев.
- Бонуччи: 10 лет назад я мог перейти в «Зенит», но прислушался к своей гордости.
- «Милуоки» разгромил «Бруклин» в первом матче сезона НБА.
- Мбаппе объяснил, почему он попросил Месси исполнить первый пенальти в матче с «Лейпцигом».
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