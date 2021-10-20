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Дубль Месси за «ПСЖ» в ЛЧ и яркие матчи Капризова и Кузнецова в НХЛ. Главное к утру

Дубль Месси за «ПСЖ» в ЛЧ и яркие матчи Капризова и Кузнецова в НХЛ. Главное к утру
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Дубль Лионеля Месси за «Пари-Сен Жермен» в домашней игре с «РБ Лейпциг» (3:2), две заброшенные шайбы Евгения Кузнецова и ассистентский хет-трик Кирилла Капризова в прошедших ночью встречах НХЛ и дисквалификация известного российского волейболиста из-за допинга.

  1. Дубль Месси принёс «ПСЖ» победу над «РБ Лейпциг».
  2. Ассистентский хет-трик Капризова помог «Миннесоте» в драматичном матче обыграть «Виннипег».
  3. Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Колорадо».
  4. Российский волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев из-за допинга.
  5. «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов, в игре было забито 5 мячей.
  6. Черчесов ответил на слова Канчельскиса о получении денег от игроков за место в сборной.
  7. «Салават Юлаев» разгромил «Трактор», прервав восьмиматчевую победную серию челябинцев.
  8. Бонуччи: 10 лет назад я мог перейти в «Зенит», но прислушался к своей гордости.
  9. «Милуоки» разгромил «Бруклин» в первом матче сезона НБА.
  10. Мбаппе объяснил, почему он попросил Месси исполнить первый пенальти в матче с «Лейпцигом».
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