Дубль Месси за «ПСЖ» в ЛЧ и яркие матчи Капризова и Кузнецова в НХЛ. Главное к утру

Дубль Лионеля Месси за «Пари-Сен Жермен» в домашней игре с «РБ Лейпциг» (3:2), две заброшенные шайбы Евгения Кузнецова и ассистентский хет-трик Кирилла Капризова в прошедших ночью встречах НХЛ и дисквалификация известного российского волейболиста из-за допинга.