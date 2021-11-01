Месси заговорил о возвращении в «Барсу», Ибрагимович забил 400-й гол. Главное к утру

Лионель Месси выразил мнение о возможном возвращении в «Барселону», Златан продолжает забивать и в 40 лет, а «Тоттенхэм» рассчитывает на приглашение именитого специалиста на пост главного тренера – главное к утру в подборке «Чемпионата».