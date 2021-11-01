Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси заговорил о возвращении в «Барсу», Ибрагимович забил 400-й гол. Главное к утру

Месси заговорил о возвращении в «Барсу», Ибрагимович забил 400-й гол. Главное к утру
Комментарии

Лионель Месси выразил мнение о возможном возвращении в «Барселону», Златан продолжает забивать и в 40 лет, а «Тоттенхэм» рассчитывает на приглашение именитого специалиста на пост главного тренера – главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Лионель Месси рассказал о желании вернуться в «Барселону».
  2. 40-летний Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах. Его мяч помог «Милану» обыграть на выезде «Рому» Моуринью.
  3. «Тоттенхэм» хочет пригласить Антонио Конте на пост главного тренера.
  4. 31 сейв Шестёркина и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Сиэтлом».
  5. Федун подал в суд на журналиста Борзыкина.
  6. Александр Овечкин объяснил свой мощный старт в новом сезоне НХЛ.
  7. Рамзан Кадыров отдельно поощрит Анкалаева и Дураева за победы на UFC 267.
  8. «Зенит-2» Радимова проиграл 1:7, ранее тренер высмеял «Спартак» за такое же поражение.
  9. 11-й гол Агаларова в текущем сезоне РПЛ принёс «Уфе» победу над «Ахматом».
  10. Артём Ребров приостановил игровую карьеру и стал техническим координатором «Спартака».
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021