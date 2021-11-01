Месси заговорил о возвращении в «Барсу», Ибрагимович забил 400-й гол. Главное к утру
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Лионель Месси выразил мнение о возможном возвращении в «Барселону», Златан продолжает забивать и в 40 лет, а «Тоттенхэм» рассчитывает на приглашение именитого специалиста на пост главного тренера – главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Лионель Месси рассказал о желании вернуться в «Барселону».
- 40-летний Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах. Его мяч помог «Милану» обыграть на выезде «Рому» Моуринью.
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