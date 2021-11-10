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Карпин объяснил невызов Дзюбы, Хави ввёл новые правила в «Барселоне». Главное к утру

Карпин объяснил невызов Дзюбы, Хави ввёл новые правила в «Барселоне». Главное к утру
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Валерий Карпин прокомментировал невызов в сборную России форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, Хави вводит новые правила в «Барселоне», а Геннадий Орлов ярко высказался о защитнике московского «Спартака» Георгии Джикии.

  1. Карпин: перед Словакией и Словенией надеялись на Дзюбу. Сейчас решили не надеяться.
  2. Нововведения Хави для игроков — штрафы, приезд за 1,5 часа до тренировки, контроль досуга.
  3. Орлов: экс-скаут «Зенита» меня убил. В какой команде Джикия играет? На каком она месте?
  4. НХЛ: «Каролина» в овертайме победила «Тампу». У А. Свечникова – 15-е очко в сезоне.
  5. В «Аталанте» отреагировали на информацию об уходе Алексея Миранчука.
  6. Ловрен — о матче в Сплите: сборная России почувствует, будто попала в гости к дьяволу.
  7. Агент Жиго прокомментировал информацию об интересе «Марселя».
  8. Отец лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Динамо».
  9. Джеррард в ближайшее время может возглавить «Астон Виллу».
  10. «Галатасарай» заинтересован в приобретении хавбека «Локомотива» Бека-Бека.
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