Карпин объяснил невызов Дзюбы, Хави ввёл новые правила в «Барселоне». Главное к утру

Валерий Карпин прокомментировал невызов в сборную России форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, Хави вводит новые правила в «Барселоне», а Геннадий Орлов ярко высказался о защитнике московского «Спартака» Георгии Джикии.