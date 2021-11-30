Месси выиграл «Золотой мяч», Доннарумма — лучший голкипер года. Главное к утру

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выиграл «Золотой мяч», голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим голкипером года, сборная России разгромила Исландию с разницей +24 в квалификации на чемпионат мира по баскетболу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Лионель Месси — обладатель «Золотого мяча» по итогам 2021 года.
2. Доннарумма признан лучшим голкипером мира в 2021 году.
3. Россия разгромила Исландию с разницей +24 в квалификации ЧМ по баскетболу.
4. Месси обошёл Левандовского на 33 балла по итогам результатов голосования за «Золотой мяч».
5. Журналисты The Athletic: то, что Маршан говорит Панарину про Путина и Россию, — перебор.
6. Левандовски признан лучшим нападающим года.
7. «Больше не понимаю этот мир». Маттеус раскритиковал решение вручить Месси «Золотой мяч».
8. Криштиану Роналду стал шестым в голосовании за «Золотой мяч».
9. Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» сохраняет лидерство, «Спартак» по-прежнему 10-й.
10. Сёмин — фанатам: для чего вы файеры носите? Пусть футболисты сражаются, а вы болейте.
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