Итоги жеребьёвки Лиги наций, победа России над Швецией. Главное к утру

Стали известны все группы турнира Лиги наций, сборная России обыграла сборную Швеции на Кубке Первого канала, российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский побил рекорд по количеству побед за один календарный год в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Итоги жеребьёвки Лиги наций.

2. Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, минимально обыграв Швецию.

3. Василевский побил рекорд по количеству побед за один календарный год в НХЛ.

4. Валерий Карпин: и Албания, и Израиль многим попортят нервы.

5. «Краснодар» заинтересован в подписании форварда «Нью-Йорк Сити» Кастельяноса.

6. Жамнов — о решении по Кузнецову: видели луч света в тоннеле, но оказалось, что это не так.

7. Матч между «Реалом» и «Кадисом» не перенесут. В мадридском клубе 6 игроков болеют ковидом.

8. Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал попадание Евгения Кузнецова в ковид-протокол.

9. Фёдоров руководил на скамейке, Войнов забивал победную шайбу. Фото с матча Россия — Швеция.

10. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии.