Овечкин — лучший европейский снайпер НХЛ, «Атлетико» выбил «МЮ». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ, мадридский «Атлетико» победил «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, российский теннисист Андрей Рублёв обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

2. «Атлетико» выбил «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов и вышел в 1/4 финала турнира.

3. Рублёв обыграл Тиафо и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

4. Правительство Великобритании ввело санкции против Валуева, Шипулина и Мазепина.

5. Кассано: Роналду не входит в число лучших игроков мира.

6. Александр Овечкин обошёл Яромира Ягра в списке снайперов в истории НХЛ.

7. Сильвестр Игбун покинул «Нижний Новгород».

8. «Бенфика» минимально обыграла «Аякс» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

9. На арене «Вашингтона» установили счётчик голов Овечкина.

10. Источник: «Зенит» потребовал от Матеуша Понитки штраф на семизначную сумму.