Овечкин — лучший европейский снайпер НХЛ, «Атлетико» выбил «МЮ». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ, мадридский «Атлетико» победил «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, российский теннисист Андрей Рублёв обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.
2. «Атлетико» выбил «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов и вышел в 1/4 финала турнира.
3. Рублёв обыграл Тиафо и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
4. Правительство Великобритании ввело санкции против Валуева, Шипулина и Мазепина.
5. Кассано: Роналду не входит в число лучших игроков мира.
6. Александр Овечкин обошёл Яромира Ягра в списке снайперов в истории НХЛ.
7. Сильвестр Игбун покинул «Нижний Новгород».
8. «Бенфика» минимально обыграла «Аякс» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
9. На арене «Вашингтона» установили счётчик голов Овечкина.
10. Источник: «Зенит» потребовал от Матеуша Понитки штраф на семизначную сумму.
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