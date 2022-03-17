Россия без Евротура, «Вильярреал» прошёл «Ювентус» в ЛЧ. Главное к утру

Сборную России отстранили на два года от Евротура, «Вильярреал» разгромил в гостях «Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России по хоккею отстранена от участия в Евротуре на 2 года, её заменит Швейцария.

2. «Вильярреал» разгромил на выезде «Ювентус» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

3. Андрей Рублёв стал четвертьфиналистом турнира в Индиан-Уэллсе.

4. ФИФА разрешила регистрировать украинских футболистов вне трансферного окна.

5. «Челси» обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

6. Глава ФХБ на заседании Минспорта РФ обсудил вопрос появления 2-го клуба из Беларуси в КХЛ.

7. Реми Кабелла высказался об уходе из «Краснодара».

8. Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

9. Кристиансен: не думаю, что снова буду соревноваться с российскими биатлонистами.

10. Титульный спонсор «Челси» требует быстрее убрать логотип с формы. Его, вероятно, заклеят.