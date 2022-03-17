Россия без Евротура, «Вильярреал» прошёл «Ювентус» в ЛЧ. Главное к утру

Сборную России отстранили на два года от Евротура, «Вильярреал» разгромил в гостях «Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России по хоккею отстранена от участия в Евротуре на 2 года, её заменит Швейцария.
2. «Вильярреал» разгромил на выезде «Ювентус» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
3. Андрей Рублёв стал четвертьфиналистом турнира в Индиан-Уэллсе.
4. ФИФА разрешила регистрировать украинских футболистов вне трансферного окна.
5. «Челси» обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
6. Глава ФХБ на заседании Минспорта РФ обсудил вопрос появления 2-го клуба из Беларуси в КХЛ.
7. Реми Кабелла высказался об уходе из «Краснодара».
8. Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.
9. Кристиансен: не думаю, что снова буду соревноваться с российскими биатлонистами.
10. Титульный спонсор «Челси» требует быстрее убрать логотип с формы. Его, вероятно, заклеят.
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