Барти завершила карьеру, Неймар на грани пьянства. Главное к утру

Первая ракетка мира Эшли Барти завершила карьеру, французский журналист рассказал об ужасном моральном состоянии Неймара, «Металлург» впервые победил в серии с «Авангардом» в плей-офф КХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Первая ракетка мира 25-летняя Эшли Барти объявила о завершении карьеры.

2. Французский журналист: Неймар в жалком состоянии и на грани пьянства.

3. «Металлург» одержал первую победу в серии с «Авангардом». Счёт в серии — 1-2.

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