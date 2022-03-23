Барти завершила карьеру, Неймар на грани пьянства. Главное к утру

Первая ракетка мира Эшли Барти завершила карьеру, французский журналист рассказал об ужасном моральном состоянии Неймара, «Металлург» впервые победил в серии с «Авангардом» в плей-офф КХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Первая ракетка мира 25-летняя Эшли Барти объявила о завершении карьеры.
2. Французский журналист: Неймар в жалком состоянии и на грани пьянства.
3. «Металлург» одержал первую победу в серии с «Авангардом». Счёт в серии — 1-2.
4. Goal исключил Захаряна из списка лучших молодых футболистов мира.
5. СКА обыграл «Спартак» в Москве и вышел вперёд в серии.
6. Дарья Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранение россиян и белорусов.
7. CBS Sports: рекорд Гретцки может покориться Овечкину в течение следующих трёх сезонов.
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10. Воробьёв подбрасывал бутылку, болельщица позировала с талисманами. Фото победы «Магнитки».
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