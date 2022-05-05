Хет-трик Капризова в Кубке Стэнли и потрясающий выход «Реала» в финал ЛЧ. Главное к утру

«Реал» в матче с фантастической развязкой прошёл «Манчестер Сити» (3:4, 3:1 д.в.) в полуфинале Лиги чемпионов, Кирилл Капризов принёс «Миннесоте Уайлд» победу в игре Кубка Стэнли, а Карим Бензема повторил рекорд Криштиану Роналду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».