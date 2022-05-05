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Хет-трик Капризова в Кубке Стэнли и потрясающий выход «Реала» в финал ЛЧ. Главное к утру

Хет-трик Капризова в Кубке Стэнли и потрясающий выход «Реала» в финал ЛЧ. Главное к утру
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«Реал» в матче с фантастической развязкой прошёл «Манчестер Сити» (3:4, 3:1 д.в.) в полуфинале Лиги чемпионов, Кирилл Капризов принёс «Миннесоте Уайлд» победу в игре Кубка Стэнли, а Карим Бензема повторил рекорд Криштиану Роналду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов.
  2. «Миннесота» благодаря хет-трику Капризова победила «Сент-Луис», сравняв счёт в серии.
  3. Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов за сезон.
  4. Кирилл Капризов оформил первый хет-трик в плей-офф в истории «Миннесоты».
  5. 3 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто».
  6. Гвардиола объяснил поражение «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов.
  7. «Спартак» пошутил над «Манчестер Сити» после вылета «горожан» из Лиги чемпионов.
  8. «Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче с тремя удалениями.
  9. ESPN: Овечкин не попал в топ-25 лучших игроков плей-офф НХЛ, в топ-50 — восемь россиян.
  10. В ЦСКА опровергли информацию о существенном сокращении бюджета в следующем сезоне.
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