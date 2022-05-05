Хет-трик Капризова в Кубке Стэнли и потрясающий выход «Реала» в финал ЛЧ. Главное к утру
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«Реал» в матче с фантастической развязкой прошёл «Манчестер Сити» (3:4, 3:1 д.в.) в полуфинале Лиги чемпионов, Кирилл Капризов принёс «Миннесоте Уайлд» победу в игре Кубка Стэнли, а Карим Бензема повторил рекорд Криштиану Роналду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов.
- «Миннесота» благодаря хет-трику Капризова победила «Сент-Луис», сравняв счёт в серии.
- Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов за сезон.
- Кирилл Капризов оформил первый хет-трик в плей-офф в истории «Миннесоты».
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