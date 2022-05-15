«Ливерпуль» выиграл Кубок Англии, «Тампа» вышла в полуфинал Востока. Главное к утру

«Ливерпуль» завоевал Кубок Англии, победив «Челси» в серии пенальти, «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Торонто Мэйпл Лифс» и вышла в полуфинал Восточной конференции, московский «Спартак» выпустил провокационный видеоролик перед матчем 29-го тура РПЛ с «Зенитом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Ливерпуль» обыграл «Челси» и стал победителем Кубка Англии.
2. «Тампа» в решающем матче серии победила «Торонто» и вышла в полуфинал Востока.
3. «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» видеороликом с бездомным.
4. «Ахмат» в меньшинстве удержал победу над «Крыльями Советов».
5. The Hockey News: этот рынок сейчас волнует только то, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки.
6. Американский журналист: вы вообще понимаете, что сделал Овечкин? Он шагает к бессмертию.
7. Смолов забивал бывшей команде и смеялся над Гильерме. Лучшие фото с «Динамо» — «Локомотив».
8. Джокович обыграл Рууда и вышел в финал «Мастерса» в Риме.
9. «Каролина» обыграла «Бостон» и вышла в полуфинал Востока. Свечников – без очков и с «-1».
10. Результаты второго игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022.
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