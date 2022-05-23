Мбаппе обратился к «Реалу», Кучеров обошёл Овечкина по очкам в плей-офф. Главное к утру

Определились чемпионы Англии и Италии по футболу, Килиан Мбаппе выступил с обращением к «Реалу», а Никита Кучеров обошёл Александра Овечкина по очкам в Кубке Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».