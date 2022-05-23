Мбаппе обратился к «Реалу», Кучеров обошёл Овечкина по очкам в плей-офф. Главное к утру
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Определились чемпионы Англии и Италии по футболу, Килиан Мбаппе выступил с обращением к «Реалу», а Никита Кучеров обошёл Александра Овечкина по очкам в Кубке Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» и стал чемпионом Англии сезона-2021/2022.
- «Милан» разгромил «Сассуоло» и стал чемпионом Италии сезона-2021/2022.
- Мбаппе обратился к «Реалу» и Флорентино Пересу после продления контракта с «ПСЖ».
- 43 сейва Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину».
- Кучеров обошёл Овечкина по количеству очков в плей-офф НХЛ, выйдя на 37-е место в истории.
- «Мы — легенды, нас будут помнить». Хосеп Гвардиола — о чемпионстве «Манчестер Сити».
- Bild: Мбаппе потребовал от «ПСЖ» купить двух футболистов.
- Артём Дзюба объявил об уходе из «Зенита».
- Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, Перес — второй, Леклер — сошёл.
- Карацев на тай-брейке уступил квалифаеру из Аргентины в первом круге «Ролан Гаррос».
- Форвард «Спартака» Ларссон: надеюсь, мне не придётся возвращаться в Россию.
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