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Мбаппе обратился к «Реалу», Кучеров обошёл Овечкина по очкам в плей-офф. Главное к утру

Мбаппе обратился к «Реалу», Кучеров обошёл Овечкина по очкам в плей-офф. Главное к утру
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Определились чемпионы Англии и Италии по футболу, Килиан Мбаппе выступил с обращением к «Реалу», а Никита Кучеров обошёл Александра Овечкина по очкам в Кубке Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» и стал чемпионом Англии сезона-2021/2022.
  2. «Милан» разгромил «Сассуоло» и стал чемпионом Италии сезона-2021/2022.
  3. Мбаппе обратился к «Реалу» и Флорентино Пересу после продления контракта с «ПСЖ».
  4. 43 сейва Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину».
  5. Кучеров обошёл Овечкина по количеству очков в плей-офф НХЛ, выйдя на 37-е место в истории.
  6. «Мы — легенды, нас будут помнить». Хосеп Гвардиола — о чемпионстве «Манчестер Сити».
  7. Bild: Мбаппе потребовал от «ПСЖ» купить двух футболистов.
  8. Артём Дзюба объявил об уходе из «Зенита».
  9. Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, Перес — второй, Леклер — сошёл.
  10. Карацев на тай-брейке уступил квалифаеру из Аргентины в первом круге «Ролан Гаррос».
  11. Форвард «Спартака» Ларссон: надеюсь, мне не придётся возвращаться в Россию.
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