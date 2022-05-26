«Рома» выиграла Лигу конференций, Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев. Главное к утру

Стал известен первый в истории Лиги конференций победитель турнира, 40-летний Златан Ибрагимович выбыл на долгий срок, а российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился знаковым статистическим достижением. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».