«Рома» выиграла Лигу конференций, Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев. Главное к утру
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Стал известен первый в истории Лиги конференций победитель турнира, 40-летний Златан Ибрагимович выбыл на долгий срок, а российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился знаковым статистическим достижением. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Рома» обыграла «Фейеноорд» и стала победителем Лиги конференций.
- 40-летний Ибрагимович выбыл на семь-восемь месяцев из-за операции на колене.
- Тарасенко вышел на чистое третье место по очкам в плей-офф НХЛ в истории «Сент-Луиса».
- Жозе Моуринью — первый тренер, выигрывавший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
- Стыковые матчи чемпионата России: «Химки» уступили на выезде «СКА-Хабаровск» (0:1), «Уфа» упустила преимущество в два мяча в игре с «Оренбургом» (2:2).
- Магомед Оздоев покинул «Зенит».
- Хет-трик Маккиннона не спас «Колорадо» от поражения «Сент-Луису». У Тарасенко – два очка.
- Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
- «Зенит» обыграл ЦСКА и сократил отставание в финальной серии Единой лиги ВТБ.
- Певица МакSим выступит на финале Кубка России «Спартак» — «Динамо» в «Лужниках».
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