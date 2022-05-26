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«Рома» выиграла Лигу конференций, Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев. Главное к утру

«Рома» выиграла Лигу конференций, Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев. Главное к утру
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Стал известен первый в истории Лиги конференций победитель турнира, 40-летний Златан Ибрагимович выбыл на долгий срок, а российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился знаковым статистическим достижением. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Рома» обыграла «Фейеноорд» и стала победителем Лиги конференций.
  2. 40-летний Ибрагимович выбыл на семь-восемь месяцев из-за операции на колене.
  3. Тарасенко вышел на чистое третье место по очкам в плей-офф НХЛ в истории «Сент-Луиса».
  4. Жозе Моуриньюпервый тренер, выигрывавший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
  5. Стыковые матчи чемпионата России: «Химки» уступили на выезде «СКА-Хабаровск» (0:1), «Уфа» упустила преимущество в два мяча в игре с «Оренбургом» (2:2).
  6. Магомед Оздоев покинул «Зенит».
  7. Хет-трик Маккиннона не спас «Колорадо» от поражения «Сент-Луису». У Тарасенко – два очка.
  8. Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
  9. «Зенит» обыграл ЦСКА и сократил отставание в финальной серии Единой лиги ВТБ.
  10. Певица МакSим выступит на финале Кубка России «Спартак» — «Динамо» в «Лужниках».
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