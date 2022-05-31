Поражение Медведева Чиличу, прощальный пост Бакаева. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» Марину Чиличу, российский полузащитник Зелимхан Бакаев написал прощальный пост по причине ухода из московского «Спартака», «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз» и вышли в финал Восточной конференции. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Даниил Медведев уступил в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» Марину Чиличу.
2. Зелимхан Бакаев опубликовал прощальный пост по случаю ухода из московского «Спартака».
3. Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в финал Востока.
4. «Зенит» отыгрался с «-13» и сократил отставание в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
5. Французские власти обвинили Клоппа в том, что он способствовал беспорядкам на финале ЛЧ.
6. Дасаев — о возможной отставке Ваноли: семья в Италии? А чего приезжал тогда?
7. Денис Черышев рассказал, как относятся к русским в Испании.
8. «Никогда не сталкивался с подобным единением». Шварц обратился к болельщикам «Динамо».
9. УЕФА выступил с заявлением по поводу событий вокруг финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
10. Шестёркин подъехал к болельщикам «Каролины» после завершения серии. Видео.
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