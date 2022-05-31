Поражение Медведева Чиличу, прощальный пост Бакаева. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» Марину Чиличу, российский полузащитник Зелимхан Бакаев написал прощальный пост по причине ухода из московского «Спартака», «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз» и вышли в финал Восточной конференции. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев уступил в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» Марину Чиличу.

2. Зелимхан Бакаев опубликовал прощальный пост по случаю ухода из московского «Спартака».

3. Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в финал Востока.

4. «Зенит» отыгрался с «-13» и сократил отставание в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

5. Французские власти обвинили Клоппа в том, что он способствовал беспорядкам на финале ЛЧ.

6. Дасаев — о возможной отставке Ваноли: семья в Италии? А чего приезжал тогда?

7. Денис Черышев рассказал, как относятся к русским в Испании.

8. «Никогда не сталкивался с подобным единением». Шварц обратился к болельщикам «Динамо».

9. УЕФА выступил с заявлением по поводу событий вокруг финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

10. Шестёркин подъехал к болельщикам «Каролины» после завершения серии. Видео.