Федотов близок к назначению в ЦСКА, ISU продлил отстранение россиян. Главное к утру
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Владимир Федотов, возглавлявший «Сочи», близок к переходу на аналогичную должность в ЦСКА, на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) продлили отстранение спортсменов из России, а «Колорадо Эвеланш» с Валерием Ничушкиным стал первым финалистом Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Владимир Федотов возглавит ЦСКА.
- Конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов.
- «Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон» и стал первым финалистом Кубка Стэнли.
- В Правительстве РФ не поддержали проект об отмене Fan ID.
- Хорватия и Франция сыграли вничью в Лиге наций.
- Как минимум один российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли 2022 года.
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