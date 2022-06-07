Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федотов близок к назначению в ЦСКА, ISU продлил отстранение россиян. Главное к утру

Федотов близок к назначению в ЦСКА, ISU продлил отстранение россиян. Главное к утру
Комментарии

Владимир Федотов, возглавлявший «Сочи», близок к переходу на аналогичную должность в ЦСКА, на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) продлили отстранение спортсменов из России, а «Колорадо Эвеланш» с Валерием Ничушкиным стал первым финалистом Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Владимир Федотов возглавит ЦСКА.
  2. Конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов.
  3. «Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон» и стал первым финалистом Кубка Стэнли.
  4. В Правительстве РФ не поддержали проект об отмене Fan ID.
  5. Хорватия и Франция сыграли вничью в Лиге наций.
  6. Как минимум один российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли 2022 года.
  7. Этери Тутберидзе опровергла информацию о желании тренировать в США.
  8. Роберт Левандовски объяснил, почему принял решение уйти из «Баварии».
  9. «Кипение началось, когда пропустил матчи со «Спартаком» и «Динамо». Откровенное интервью с Аланом Дзагоевым.
  10. Шубенков: если спецоперация быстро закончится, то и вопрос с Олимпиадой будет решён.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022