Федотов близок к назначению в ЦСКА, ISU продлил отстранение россиян. Главное к утру

Владимир Федотов, возглавлявший «Сочи», близок к переходу на аналогичную должность в ЦСКА, на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) продлили отстранение спортсменов из России, а «Колорадо Эвеланш» с Валерием Ничушкиным стал первым финалистом Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».