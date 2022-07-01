Эджуке хочет покинуть ЦСКА, звёздный игрок НБА попросил обмен. Главное к утру
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Нигерийский форвард ЦСКА Чидера Эджуке собирается использовать возможность приостановки контракта, звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант хочет сменить клуб, а «Локомотив» назначил нового главного тренера. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Эджуке приостановит контракт с ЦСКА. Футболист договаривается о переходе в «Герту».
- Кевин Дюрант запросил обмен из «Бруклина».
- «Локомотив» объявил о назначении Циннбауэра на должность главного тренера.
- «ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Порту».
- Карим Бензема — лучший игрок сезона в мире по версии Marca. Роналду — 21-й, Месси — 26-й.
- Кассьерра перешёл в «Зенит» .
- Дацюк — журналистам: не объявляю о конце карьеры, потому что не звоните мне.
- Они проснулись без работы. 11 игроков РПЛ, у которых 30 июня истекли контракты.
- Источник: в «ПСЖ» хотят избавиться от Месси и Неймара.
- Джокович — о возможном пропуске US Open: возможно, за этим стоит политическая логика.
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