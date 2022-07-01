Эджуке хочет покинуть ЦСКА, звёздный игрок НБА попросил обмен. Главное к утру

Нигерийский форвард ЦСКА Чидера Эджуке собирается использовать возможность приостановки контракта, звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант хочет сменить клуб, а «Локомотив» назначил нового главного тренера. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».