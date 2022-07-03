Адесанья и Волкановски защитили пояса, Федотов направлен в воинскую часть. Главное к утру
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Итоги титульных поединков турнира UFC 276, вратаря сборной России по хоккею отправили в воинскую часть, а известный норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал ситуацию между Россией и Украиной. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Адесанья защитил титул в среднем весе, победив Каннонье в главном бою UFC 276.
- Волкановски одержал третью победу над Холлоуэем на UFC 276, защитив пояс в полулёгком весе.
- Адвокат: Федотову сообщили, что он отправляется в воинскую часть.
- Йоханнес Клебо высказался о ситуации между Россией и Украиной.
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