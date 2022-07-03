Адесанья и Волкановски защитили пояса, Федотов направлен в воинскую часть. Главное к утру

Итоги титульных поединков турнира UFC 276, вратаря сборной России по хоккею отправили в воинскую часть, а известный норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал ситуацию между Россией и Украиной. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».