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Адесанья и Волкановски защитили пояса, Федотов направлен в воинскую часть. Главное к утру

Адесанья и Волкановски защитили пояса, Федотов направлен в воинскую часть. Главное к утру
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Итоги титульных поединков турнира UFC 276, вратаря сборной России по хоккею отправили в воинскую часть, а известный норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал ситуацию между Россией и Украиной. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Адесанья защитил титул в среднем весе, победив Каннонье в главном бою UFC 276.
  2. Волкановски одержал третью победу над Холлоуэем на UFC 276, защитив пояс в полулёгком весе.
  3. Адвокат: Федотову сообщили, что он отправляется в воинскую часть.
  4. Йоханнес Клебо высказался о ситуации между Россией и Украиной.
  5. В «Фиорентине» недовольны словами агента Кокорина о нежелании россиянина уйти из клуба.
  6. Криштиану Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит предложение.
  7. Рафаэль Надаль уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона, разгромив Лоренцо Сонего.
  8. The Athletic: НХЛ и клубы обеспокоены, что российские игроки могут не вернуться в лигу.
  9. Теннисистка Свёнтек проиграла впервые с 16 февраля 2022 года. Прервалась её 37-матчевая серия побед.
  10. Хавбек «Спартака» Гус Тиль может перейти в ПСВ.
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