Призыв «Кёльна» исключить белорусские клубы и продление контракта Вендела. Главное к утру

«Зенит» объявил о продлении контракта с дорогостоящим бразильским хавбеком Венделом, «Кёльн» выступил с неоднозначным призывом к УЕФА, а «Локомотив» объявил о подписании российского нападающего. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».