Призыв «Кёльна» исключить белорусские клубы и продление контракта Вендела. Главное к утру
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«Зенит» объявил о продлении контракта с дорогостоящим бразильским хавбеком Венделом, «Кёльн» выступил с неоднозначным призывом к УЕФА, а «Локомотив» объявил о подписании российского нападающего. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Зенит» продлил контракт с Венделом.
- «Кёльн» призвал УЕФА исключить клубы из Беларуси из еврокубков.
- «Локомотив» подписал контракт с Иваном Игнатьевым.
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