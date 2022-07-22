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Призыв «Кёльна» исключить белорусские клубы и продление контракта Вендела. Главное к утру

Призыв «Кёльна» исключить белорусские клубы и продление контракта Вендела. Главное к утру
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«Зенит» объявил о продлении контракта с дорогостоящим бразильским хавбеком Венделом, «Кёльн» выступил с неоднозначным призывом к УЕФА, а «Локомотив» объявил о подписании российского нападающего. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Зенит» продлил контракт с Венделом.
  2. «Кёльн» призвал УЕФА исключить клубы из Беларуси из еврокубков.
  3. «Локомотив» подписал контракт с Иваном Игнатьевым.
  4. «Грёбаный мусор». Тен Хага вывела из себя работа с мячом одного из игроков «Ман Юнайтед».
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