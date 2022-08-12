«МЮ» предложил Роналду «Ювентусу», перенос начала ЧМ-2022 по футболу. Главное к утру

37-летний португалец Криштиану Роналду предложен своему бывшему клубу, в расписание предстоящего чемпионата мира – 2022 в Катаре внесены изменения, а Кубок России пройдёт по необычной системе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».