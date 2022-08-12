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«МЮ» предложил Роналду «Ювентусу», перенос начала ЧМ-2022 по футболу. Главное к утру

«МЮ» предложил Роналду «Ювентусу», перенос начала ЧМ-2022 по футболу. Главное к утру
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37-летний португалец Криштиану Роналду предложен своему бывшему клубу, в расписание предстоящего чемпионата мира – 2022 в Катаре внесены изменения, а Кубок России пройдёт по необычной системе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Юнайтед» предложил услуги Криштиану Роналду «Ювентусу».
  2. Чемпионат мира по футболу – 2022: обновлённое расписание матчей группового этапа.
  3. Кубок России по футболу пройдёт по системе Double Elimination.
  4. «Торино» официально объявил о переходе Алексея Миранчука.
  5. В «Фиорентине» рассказали о ситуации с Александром Кокориным.
  6. Свёнтек уступила Хаддад-Майе в третьем круге турнира в Торонто.
  7. «Спартак» объявил о расторжении контракта с Педро Рошей.
  8. «Салават» одержал вторую победу на Кубке Республики Башкортостан, обыграв «Локомотив».
  9. Вероника Степанова ответила президенту МОК на слова об отстранении российских спортсменов.
  10. «Торино» объявил об аренде Влашича.
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