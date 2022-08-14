Первый гол Миранчука за «Торино», судейский скандал в матче «Зенит» — ЦСКА. Главное к утру

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил гол в дебютном матче за «Торино», «Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в пятом туре РПЛ, арбитр Федотов разобрал отменённый гол Ермакова в ворота «Зенита». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Алексей Миранчук забил свой первый гол за «Торино»;

2. «Динамо» и «Краснодар» не смогли отличиться в матче 5-го тура РПЛ;

3. Арбитр Федотов: если бы помощник не поднял флаг — гол ЦСКА в ворота «Зенита» засчитали бы;

4. Гол Мантуана в дебютном матче принёс «Зениту» победу над ЦСКА в 5-м туре РПЛ;

5. Гол Антона Миранчука с пенальти помог «Локомотиву» уйти от поражения в игре с «Крыльями Советов»;

6. Даниил Медведев ответил болельщику, назвавшему его лузером;

7. «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брентфорду»;

8. Роналду не пожал руку тен Хагу после матча с «Брентфордом»

9. «Очень некрасивый жест». В «Торино» Миранчука капитан отказался ехать на игру;

10. Россиянин Мурзаканов победил Кларка на турнире UFC.