Мбаппе попросил продать Неймара, «Спартак» — единоличный лидер РПЛ. Главное к утру

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к руководству клуба с просьбой продать Неймара, «Спартак» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, после матча «Челси» и «Тоттенхэма» между Антонио Конте и Томасом Тухелем случилась потасовка. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара.
2. Московский «Спартак» — единоличный лидер РПЛ.
3. Конте и Тухель чуть не подрались во время матча «Челси» и «Тоттенхэма».
4. «Спартак» разгромил «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ.
5. Салихова — о победе «Спартака» над «Сочи»: это наш колизей!
6. Карпин — о Fan ID: играем в футбол для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться?
7. Захарова — об обмене Грайнер: российская сторона готова к разговору и конкретным действиям.
8. США минимально обыграли Швецию и вышли в 1/4 финала МЧМ-2022.
9. «МЮ» предлагал Роналду «Интеру» и «Милану», однако клубы отказались от трансфера.
10. Стал известен соперник Медведева по второму кругу турнира в Цинциннати.
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