Мбаппе попросил продать Неймара, «Спартак» — единоличный лидер РПЛ. Главное к утру

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к руководству клуба с просьбой продать Неймара, «Спартак» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, после матча «Челси» и «Тоттенхэма» между Антонио Конте и Томасом Тухелем случилась потасовка. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара.

2. Московский «Спартак» — единоличный лидер РПЛ.

3. Конте и Тухель чуть не подрались во время матча «Челси» и «Тоттенхэма».

4. «Спартак» разгромил «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ.

5. Салихова — о победе «Спартака» над «Сочи»: это наш колизей!

6. Карпин — о Fan ID: играем в футбол для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться?

7. Захарова — об обмене Грайнер: российская сторона готова к разговору и конкретным действиям.



8. США минимально обыграли Швецию и вышли в 1/4 финала МЧМ-2022.

9. «МЮ» предлагал Роналду «Интеру» и «Милану», однако клубы отказались от трансфера.

10. Стал известен соперник Медведева по второму кругу турнира в Цинциннати.