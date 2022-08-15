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Мбаппе попросил продать Неймара, «Спартак» — единоличный лидер РПЛ. Главное к утру

Мбаппе попросил продать Неймара, «Спартак» — единоличный лидер РПЛ. Главное к утру
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к руководству клуба с просьбой продать Неймара, «Спартак» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, после матча «Челси» и «Тоттенхэма» между Антонио Конте и Томасом Тухелем случилась потасовка. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара.

2. Московский «Спартак» — единоличный лидер РПЛ.

3. Конте и Тухель чуть не подрались во время матча «Челси» и «Тоттенхэма».

4. «Спартак» разгромил «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ.

5. Салихова — о победе «Спартака» над «Сочи»: это наш колизей!

6. Карпин — о Fan ID: играем в футбол для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться?

7. Захарова — об обмене Грайнер: российская сторона готова к разговору и конкретным действиям.

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