Зарплата Захаряна в «Челси», «Химки» проиграли третий матч подряд. Главное к утру

Появилась новая информация по поводу оклада хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в случае перехода в «Челси», подмосковные «Химки» потерпели третье поражение подряд после того, как клуб покинул Сергей Юран, «Спартак» официально сообщил о переходе сенегальского форварда Кейта Бальде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».



1.Стала известна зарплата Арсена Захаряна в «Челси».



2. «Химки» потерпели третье поражение подряд после ухода Юрана, общий счёт — 2:10.

3. «Спартак» объявил о переходе Кейта Бальде.

4. Шлеменко проиграл Иличу нокаутом в первом раунде.

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