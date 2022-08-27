Зарплата Захаряна в «Челси», «Химки» проиграли третий матч подряд. Главное к утру

Появилась новая информация по поводу оклада хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в случае перехода в «Челси», подмосковные «Химки» потерпели третье поражение подряд после того, как клуб покинул Сергей Юран, «Спартак» официально сообщил о переходе сенегальского форварда Кейта Бальде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1.Стала известна зарплата Арсена Захаряна в «Челси».
2. «Химки» потерпели третье поражение подряд после ухода Юрана, общий счёт — 2:10.
3. «Спартак» объявил о переходе Кейта Бальде.
4. Шлеменко проиграл Иличу нокаутом в первом раунде.
5. Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.
6. Дарья Касаткина уверенно вышла в финал турнира в Гранби.
7. Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии, Леклер уступил 0,8 секунды.
8. Медведев откроет первый день US Open на стадионе Артура Эша.
9. «Лацио» обыграл «Интер» и поднялся на 1-е место в Серии А.
10. «Наполи» готов продать Осимхена в «МЮ» за € 100 млн и взять Роналду при одном условии.
- 27 августа 2022
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