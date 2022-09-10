Боснийцы не хотят играть с Россией, Чимаев провалил взвешивание. Главное к утру

Ведущие футболисты сборной Боснии и Герцеговины, а также ряд функционеров выступили против проведения товарищеского матча с Россией, Хамзат Чимаев провалил взвешивание в преддверии поединка с Нейтом Диазом, Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду в полуфинале US Open. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Хочу быть солидарен с народом Украины». Джеко выступил против проведения матча с Россией.

2. Чимаев провалил взвешивание перед UFC 279.

3. Хачанов не сумел пробиться в финал US Open — 2022, проиграв Рууду в четырёх сетах.

4. Сборная России в ноябре сыграет в Санкт-Петербурге с Боснией и Герцеговиной.

5. Алькарас и Рууд разыграют звание первой ракетки мира в финале US Open — 2022.

6. «У меня нет слов». Босниец Миралем Пьянич отказывается ехать в Россию на товарищеский матч.

7. «Сочи» нанёс «Динамо» первое поражение в РПЛ.

8. Журналист «Динамо» К жёстко раскритиковал турецких фанатов после акций в поддержку Путина.

9. В УЕФА отреагировали на проведение товарищеского матча Россия — Босния и Герцеговина.

10. Журналист: матч с РФ — трюк политических партий. Раскол в сборной будет атакой на Боснию.

11. Уайт официально подтвердил бои Чимаев — Холланд и Диаз — Фергюсон.