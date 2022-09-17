Зубкову мешало гражданство Черчесова, призыв к отстранению РФ от Евро. Главное к утру

Украинский футболист Александр Зубков рассказал о своём уходе из «Ференцвароша» Станислава Черчесова из-за наличия у тренера гражданства России, глава МВД Германии призвала отстранить Россию и Беларусь от Евро-2024, «Авангард» уступил «Барысу» и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Александр Зубков: Черчесов не зашёл на Украину с оружием, но паспорт есть паспорт.

2. Глава МВД Германии призвала отстранить сборные России и Беларуси от Евро-2024.

3. «Авангард» одержал первую победу в сезоне в седьмом матче, уверенно обыграв «Барыс».

4. Алькарас потерпел поражение в первом матче в статусе первой ракетки мира.

5. Чешский экс-вратарь «Авангарда» выступил с защитой иностранных хоккеистов, играющих в КХЛ.

6. В Лионеля Месси кинули бутылкой во время матча с «Маккаби».

7. Источник: тренер сборной Франции принуждала футболисток к сексу за место в команде.

8. Сборная Франции разгромила Польшу с разницей «+41» и вышла в финал Евробаскета.

9. «Спартак» согласовал с Полом Эшуортом назначение на пост спортивного директора клуба.

10. Владимир Минеев одолел Эрко Джуна техническим нокаутом в третьем раунде