Зубкову мешало гражданство Черчесова, призыв к отстранению РФ от Евро. Главное к утру

Украинский футболист Александр Зубков рассказал о своём уходе из «Ференцвароша» Станислава Черчесова из-за наличия у тренера гражданства России, глава МВД Германии призвала отстранить Россию и Беларусь от Евро-2024, «Авангард» уступил «Барысу» и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Александр Зубков: Черчесов не зашёл на Украину с оружием, но паспорт есть паспорт.
2. Глава МВД Германии призвала отстранить сборные России и Беларуси от Евро-2024.
3. «Авангард» одержал первую победу в сезоне в седьмом матче, уверенно обыграв «Барыс».
4. Алькарас потерпел поражение в первом матче в статусе первой ракетки мира.
5. Чешский экс-вратарь «Авангарда» выступил с защитой иностранных хоккеистов, играющих в КХЛ.
6. В Лионеля Месси кинули бутылкой во время матча с «Маккаби».
7. Источник: тренер сборной Франции принуждала футболисток к сексу за место в команде.
8. Сборная Франции разгромила Польшу с разницей «+41» и вышла в финал Евробаскета.
9. «Спартак» согласовал с Полом Эшуортом назначение на пост спортивного директора клуба.
10. Владимир Минеев одолел Эрко Джуна техническим нокаутом в третьем раунде
- 17 сентября 2022
-
10:02
-
09:53
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
08:58
-
08:26
-
08:24
-
08:15
-
08:08
-
07:54
-
07:42
-
07:37
-
07:16
-
07:15
-
07:06
-
06:37
-
06:21
-
06:16
-
06:08
-
06:06
-
05:56
-
05:42
-
05:25
-
05:17
-
05:00
-
04:47
-
04:40
-
04:29
-
04:09
-
04:01
-
03:47
-
03:33
-
03:24