Путин поддержал проведение игры с Боснией, дзюдоисты из России мимо ЧМ. Главное к утру

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал проведение товарищеского матча Россия – Босния в Санкт-Петербурге, сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира в 2022 году, УЕФА не допустил сборную России по футболу к жеребьёвке отбора на Евро-2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Путин поддержал идею проведения товарищеского матча России и Боснии и Герцеговины.



2. Сборная России не выступит на ЧМ по дзюдо. Украинцы говорили о возможном бойкоте.



3. Сборная России не допущена к участию в жеребьёвке Евро-2024.



4. «Куньлунь» в овертайме обыграл ЦСКА, прервав серию армейцев из трёх побед.



5. Левандовски будет использовать капитанскую повязку в цветах украинского флага на ЧМ-2022.



6. Маккиннон станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ.



7. Сборные Украины и Беларуси разведут по группам во время жеребьёвки Евро-2024.



8. Иван Федотов отказался от иска к призывной комиссии Петербурга.



9. Карпин: Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России — это невозможно.



10. Брианна Стюарт: в Россию больше никто не поедет, пока Грайнер не вернётся домой.