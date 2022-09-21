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Путин поддержал проведение игры с Боснией, дзюдоисты из России мимо ЧМ. Главное к утру

Путин поддержал проведение игры с Боснией, дзюдоисты из России мимо ЧМ. Главное к утру
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал проведение товарищеского матча Россия – Босния в Санкт-Петербурге, сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира в 2022 году, УЕФА не допустил сборную России по футболу к жеребьёвке отбора на Евро-2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Путин поддержал идею проведения товарищеского матча России и Боснии и Герцеговины.

2. Сборная России не выступит на ЧМ по дзюдо. Украинцы говорили о возможном бойкоте.

3. Сборная России не допущена к участию в жеребьёвке Евро-2024.

4. «Куньлунь» в овертайме обыграл ЦСКА, прервав серию армейцев из трёх побед.

5. Левандовски будет использовать капитанскую повязку в цветах украинского флага на ЧМ-2022.

6. Маккиннон станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ.

7. Сборные Украины и Беларуси разведут по группам во время жеребьёвки Евро-2024.

8. Иван Федотов отказался от иска к призывной комиссии Петербурга.

9. Карпин: Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России — это невозможно.

10. Брианна Стюарт: в Россию больше никто не поедет, пока Грайнер не вернётся домой.

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