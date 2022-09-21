Путин поддержал проведение игры с Боснией, дзюдоисты из России мимо ЧМ. Главное к утру

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал проведение товарищеского матча Россия – Босния в Санкт-Петербурге, сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира в 2022 году, УЕФА не допустил сборную России по футболу к жеребьёвке отбора на Евро-2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Путин поддержал идею проведения товарищеского матча России и Боснии и Герцеговины.
2. Сборная России не выступит на ЧМ по дзюдо. Украинцы говорили о возможном бойкоте.
3. Сборная России не допущена к участию в жеребьёвке Евро-2024.
4. «Куньлунь» в овертайме обыграл ЦСКА, прервав серию армейцев из трёх побед.
5. Левандовски будет использовать капитанскую повязку в цветах украинского флага на ЧМ-2022.
6. Маккиннон станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ.
7. Сборные Украины и Беларуси разведут по группам во время жеребьёвки Евро-2024.
8. Иван Федотов отказался от иска к призывной комиссии Петербурга.
9. Карпин: Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России — это невозможно.
10. Брианна Стюарт: в Россию больше никто не поедет, пока Грайнер не вернётся домой.
- 21 сентября 2022
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