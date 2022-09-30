Россию могут исключить из советов FIS, «Спартак» разгромил «Зенит». Главное к утру

Россию и Беларусь могут исключить из советов FIS, московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Зенитом» в матче Кубка России, «Крылья Советов» минимально одолели «Факел». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Финляндия поставит вопрос об исключении России и Беларуси из советов FIS.
2. «Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России.
3. «Крылья Советов» минимально обыграли «Факел» в матче Кубка России.
4. «Выиграли — и выиграли». Ал. Мостовой — о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом».
5. Покер Эрика О'Делла принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Амуром».
6. Леонид Федун: не боги горшки обжигают. Как бразильцы ушли — с «Зенитом» можно играть.
7. Одноклубник Капризова: согласен, что он хорош, а я ничего не делаю и просто снимаю сливки.
8. Семак высказался о разгромном поражении «Зенита» от «Спартака» в Кубке.
9. Два очка Бучневича помогли «Сент-Луису» одолеть «Коламбус», Чинахов оформил дубль.
10. Вяльбе сообщила, что FIS не снимет отстранение с России из-за мобилизации и референдумов.
- 30 сентября 2022
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