Россию могут исключить из советов FIS, «Спартак» разгромил «Зенит». Главное к утру

Россию и Беларусь могут исключить из советов FIS, московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Зенитом» в матче Кубка России, «Крылья Советов» минимально одолели «Факел». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Финляндия поставит вопрос об исключении России и Беларуси из советов FIS.

2. «Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России.

3. «Крылья Советов» минимально обыграли «Факел» в матче Кубка России.

4. «Выиграли — и выиграли». Ал. Мостовой — о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом».

5. Покер Эрика О'Делла принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Амуром».

6. Леонид Федун: не боги горшки обжигают. Как бразильцы ушли — с «Зенитом» можно играть.

7. Одноклубник Капризова: согласен, что он хорош, а я ничего не делаю и просто снимаю сливки.

8. Семак высказался о разгромном поражении «Зенита» от «Спартака» в Кубке.

9. Два очка Бучневича помогли «Сент-Луису» одолеть «Коламбус», Чинахов оформил дубль.

10. Вяльбе сообщила, что FIS не снимет отстранение с России из-за мобилизации и референдумов.