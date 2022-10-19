МОК продлил санкции против России, Федотов объяснил фразу про Абаскаля. Главное к утру

Глава МОК Томас Бах рассказал о продлении санкций по отношению к российским и белорусским спортсменам, главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил свои фразы про наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, и московское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче Кубка России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.

2. Федотов объяснил фразу про «что-то рядом прыгало», сказанную в адрес Абаскаля.

3. «Динамо» одержало вторую победу в групповом этапе Кубка России, обыграв дома «Ростов».

4. Дзюба не сумел забить клубу из третьего дивизиона Турции.

5. «Химки» не выигрывают 13 матчей подряд.

6. Глава департамента судейства РФС оценил работу Карасёва в дерби ЦСКА — «Спартак».

7. Гавриков с передачи Чинахова в овертайме принёс «Коламбусу» первую победу в сезоне НХЛ.

8. Месси — лидер в борьбе за следующий «Золотой мяч» по версии Goal. Кварацхелия — 15-й.

9. «Тампа» проиграла «Филадельфии», ведя 2:0. У Кучерова — ассистентский дубль.

10. В НХЛ считают, что участники Кубка мира будут недовольны, если Россия сыграет на турнире.