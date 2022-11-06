Артём Дзюба разорвал контракт с «Аданой», Касаткина уступила Гарсии. Главное к утру

Российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба разорвал контракт с клубом, Дарья Касаткина на тай-брейке уступила Каролин Гарсии и покинула Итоговый турнир, Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству голов за один клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

2. Касаткина на тай-брейке проиграла Гарсии и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира.

3. Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов за один клуб НХЛ.

4. Бивол победил Рамиреса и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе WBA.

5. «Зенит» проиграл «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ.

6. «Краснодар» упустил победу над «Факелом» в РПЛ, ведя 3:1 по ходу матча.

7. Новак Джокович в упорной борьбе обыграл Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Париже.

8. ЦСКА всухую проиграл «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ.

9. Генеральный директор «Зенита»: может, Чистякову действительно лучше играть за «Ахмат».

10. Рекордный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от четвёртого поражения подряд в НХЛ.

11. Овечкин вышел на чистое 19-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времён.