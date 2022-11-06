Артём Дзюба разорвал контракт с «Аданой», Касаткина уступила Гарсии. Главное к утру

Российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба разорвал контракт с клубом, Дарья Касаткина на тай-брейке уступила Каролин Гарсии и покинула Итоговый турнир, Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству голов за один клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Источник: Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».
2. Касаткина на тай-брейке проиграла Гарсии и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира.
3. Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов за один клуб НХЛ.
4. Бивол победил Рамиреса и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе WBA.
5. «Зенит» проиграл «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ.
6. «Краснодар» упустил победу над «Факелом» в РПЛ, ведя 3:1 по ходу матча.
7. Новак Джокович в упорной борьбе обыграл Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Париже.
8. ЦСКА всухую проиграл «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ.
9. Генеральный директор «Зенита»: может, Чистякову действительно лучше играть за «Ахмат».
10. Рекордный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от четвёртого поражения подряд в НХЛ.
11. Овечкин вышел на чистое 19-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времён.
- 6 ноября 2022
-
08:52
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:03
-
06:24
-
06:21
-
06:17
-
06:04
-
05:08
-
04:34
-
04:19
-
01:36
-
01:23
-
00:56
-
00:53
-
00:52
-
00:43
-
00:29
-
00:27
-
00:19
-
00:12
-
00:03
- 5 ноября 2022
-
23:47
-
23:41
-
23:30
-
23:28
-
23:24
-
23:19
-
23:15
-
23:12
-
23:07
-
23:00
-
22:47
-
22:45