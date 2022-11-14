Победа Virtus.pro на ЧМ, откровенное интервью Криштиану Роналду. Главное к утру

Игроки российской Virtus.pro одержали победу на чемпионате мира по CS:GO, португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал откровенное интервью, пилот «Мерседеса» Джорж Расселл стал победителем Гран-при Бразилии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Игроки российской Virtus.pro победили на чемпионате мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO.
2. Роналду: чувствую себя преданным в «Манчестер Юнайтед». Меня сделали «козлом отпущения».
3. Расселл стал победителем Гран-при Бразилии, Хэмилтон — второй, Сайнс — третий.
4. Рафаэль Надаль уступил Тейлору Фритцу на Итоговом турнире, проиграв второй сет 1:6.
5. Минспорта и Федерация футбола Ирана требуют не включать Азмуна в заявку на ЧМ-2022.
6. Дубль Сергачёва и гол Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Вашингтон».
7. Бывший претендент на титул UFC Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет.
8. Арсен Захарян считает, что переговоры между «Динамо» и «Челси» продолжаются.
9. Сборная Дании опубликовала итоговый состав на чемпионат мира.
10. Овечкин сравнялся с Сидором по сыгранным матчам в НХЛ.
- 14 ноября 2022
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