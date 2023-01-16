«Барселона» завоевала Суперкубок Испании, очередной голевой пас Головина. Главное к утру

«Барселона» завоевала первый титул при Хави, российский полузащитник «Монако» Александр Головин помог своей команде одержать разгромную победу в чемпионате Франции, российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отдал голевой пас в матче чемпионата Кипра. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» обыграла «Реал» и стала обладателем Суперкубка Испании.
2. Голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Аяччо» со счётом 7:1.
3. «Арис» прервал 12-матчевую серию без поражений, Кокорин отдал голевую передачу.
4. «ПСЖ» уступил «Ренну», потерпев второе поражение в трёх последних матчах Лиги 1.
5. Диана Дэвис и Глеб Смолкин ведут переговоры о выступлении за сборную Израиля.
6. «Арсенал» оторвался от «Ман Сити» в таблице АПЛ на восемь очков, обыграв «Тоттенхэм».
7. Александр Овечкин высказался о рекордном голе.
8. Артемий Панарин забил 199-й гол в НХЛ.
9. Полина Кудерметова проиграла в первом круге Australian Open, отдав второй сет 1:6.
10. «Трактор» сравнял счёт за девять секунд до конца третьего периода, но проиграл «Витязю» по буллитам.
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