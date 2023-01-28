Малком может перейти в «ПСЖ», тяжёлая победа «Ман Сити» над «Арсеналом». Главное к утру

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком может стать игроком «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» переиграл лондонский «Арсенал» в матче Кубка Англии, российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. L'Equipe: Малком дал согласие на уход в «ПСЖ». Парижане предложат аренду с правом выкупа.
2. «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.
3. Корнеева обыграла Андрееву и стала победительницей юниорского Australian Open.
4. Источник: ЦСКА рассматривает Дзюбу в качестве замены Гайчу.
5. «Локомотив» всухую обыграл СКА, прервав победную серию армейцев.
6. Зидан заинтересован в работе с «Баварией». Француз намерен вернуться в новом сезоне.
7. Клебо и другие норвежские лыжники выступили против возвращения россиян на КМ.
8. Конора Макгрегора сбила машина во время велопрогулки.
9. «Ак Барс» обыграл «Металлург» в овертайме, одержав пятую победу в шести матчах.
10. «Барыс» нанёс «Трактору» 4-е поражение в 5 матчах. Челябинцы — на последнем месте Востока.
- 28 января 2023
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