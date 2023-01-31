Малиновский принёс извинения за контакт с Головиным, умер Бобби Халл. Главное к утру

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский извинился за прикосновения с хавбеком «Монако» Александром Головиным, скончался легендарный канадский хоккеист Бобби Халл, «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом» в 1/2 финала Кубка Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».