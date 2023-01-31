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Малиновский принёс извинения за контакт с Головиным, умер Бобби Халл. Главное к утру

Малиновский принёс извинения за контакт с Головиным, умер Бобби Халл. Главное к утру
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Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский извинился за прикосновения с хавбеком «Монако» Александром Головиным, скончался легендарный канадский хоккеист Бобби Халл, «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом» в 1/2 финала Кубка Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Руслан Малиновский извинился за объятия с Александром Головиным после матча Лиги 1.
  2. Ушёл из жизни член Зала хоккейной славы и участник Суперсерии-1974 Бобби Халл.
  3. «Барселона» встретится с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.
  4. Польша заявила о намерении создать коалицию против участия России и Беларуси в ОИ-2024.
  5. СКА потерпел второе поражение подряд, уступив «Торпедо» в серии буллитов.
  6. Daily Mail: Канселу покинет «Манчестер Сити» из-за конфликта с Гвардиолой.
  7. «Я ничего не боюсь». Первые слова Дани Алвеса из тюрьмы.
  8. Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с победой на Открытом чемпионате Австралии.
  9. «Валенсия» уволила Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.
  10. «Локомотив» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Конти.
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