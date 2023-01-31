Малиновский принёс извинения за контакт с Головиным, умер Бобби Халл. Главное к утру
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Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский извинился за прикосновения с хавбеком «Монако» Александром Головиным, скончался легендарный канадский хоккеист Бобби Халл, «Барселона» сыграет с мадридским «Реалом» в 1/2 финала Кубка Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Руслан Малиновский извинился за объятия с Александром Головиным после матча Лиги 1.
- Ушёл из жизни член Зала хоккейной славы и участник Суперсерии-1974 Бобби Халл.
- «Барселона» встретится с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.
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