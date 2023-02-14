Костомарову ампутировали кисти рук, победа «Ливерпуля» в дерби. Главное к утру

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали кисти рук, первый гол Коди Гакпо за «Ливерпуль», российский полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков мог переехать в чемпионат Турции. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Роману Костомарову ампутировали кисти рук.

2. «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в мерсисайдском дерби, Гакпо забил дебютный мяч.

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