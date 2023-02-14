Костомарову ампутировали кисти рук, победа «Ливерпуля» в дерби. Главное к утру

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали кисти рук, первый гол Коди Гакпо за «Ливерпуль», российский полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков мог переехать в чемпионат Турции. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Источник: Роману Костомарову ампутировали кисти рук.
2. «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в мерсисайдском дерби, Гакпо забил дебютный мяч.
3. Глушаков рассказал о несостоявшемся трансфере в «Хатайспор».
4. Месси — главный претендент на «Золотой мяч» в обновлённом рейтинге по версии Goal.
5. Волкановски намекнул на возможное жульничество Махачева на турнире UFC 284.
6. «Интер» не сумел обыграть предпоследнюю команду Серии А. Отставание от «Наполи» — 15 очков.
7. Финский агент: КХЛ не может завлечь к себе игроков из Европы ничем, кроме денег.
8. «Салават» обыграл «Сочи» благодаря трём очкам Шмелёва и вышел в плей-офф.
9. «Зенит» в гостях уступил «Пари НН» в Единой лиге ВТБ.
10. Вероника Кудерметова выиграла сложнейший матч на старте турнира в Дохе.
- 14 февраля 2023
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