«Бавария» и «Милан» побеждают в ЛЧ, Овечкин прилетит в Москву к отцу. Главное к утру

«Бавария» и «Милан выиграли свои матчи в Лиге чемпионов, Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» из-за состояния здоровья его отца, Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Роттердаме. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Бавария» победила «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
2. «Милан» минимально обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
3. Источник: Овечкин прилетит в Москву из-за проблем со здоровьем у его отца — Михаила.
4. Медведев обыграл Давидович-Фокину и вышел во второй круг турнира в Роттердаме.
5. Арсен Захарян отказался переходить из «Динамо» в «Галатасарай».
6. Канада и Великобритания объявили о бойкоте чемпионата мира по боксу из-за допуска россиян.
7. «Вашингтон» без Александра Овечкина дома проиграл «Каролине».
8. Йоханнес Бё с двумя промахами завоевал золото ЧМ в индивидуальной гонке.
9. «Динамо» в третий раз в сезоне КХЛ обыграло «Спартак» в московском дерби.
10. Полуфиналист Australian Open Карен Хачанов снялся со второго турнира подряд.
- 15 февраля 2023
-
09:57
-
09:54
-
09:50
-
09:46
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:03
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
08:16
-
07:46
-
07:29
-
07:24
-
06:45
-
04:56
-
04:52
-
04:49
-
04:38
-
04:28
-
04:02
-
03:55
-
03:55
-
03:48
-
03:36
-
03:31
-
03:20
-
03:05
-
03:01
-
02:56
-
02:32
-
02:22
-
02:15