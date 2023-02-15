«Бавария» и «Милан» побеждают в ЛЧ, Овечкин прилетит в Москву к отцу. Главное к утру

«Бавария» и «Милан выиграли свои матчи в Лиге чемпионов, Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» из-за состояния здоровья его отца, Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Роттердаме. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Бавария» победила «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

2. «Милан» минимально обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

3. Источник: Овечкин прилетит в Москву из-за проблем со здоровьем у его отца — Михаила.

4. Медведев обыграл Давидович-Фокину и вышел во второй круг турнира в Роттердаме.

5. Арсен Захарян отказался переходить из «Динамо» в «Галатасарай».

6. Канада и Великобритания объявили о бойкоте чемпионата мира по боксу из-за допуска россиян.

7. «Вашингтон» без Александра Овечкина дома проиграл «Каролине».

8. Йоханнес Бё с двумя промахами завоевал золото ЧМ в индивидуальной гонке.

9. «Динамо» в третий раз в сезоне КХЛ обыграло «Спартак» в московском дерби.

10. Полуфиналист Australian Open Карен Хачанов снялся со второго турнира подряд.