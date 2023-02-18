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Очередной гол Хвичи, Медведев — в полуфинале турнира в Роттердаме. Главное к утру

Очередной гол Хвичи, Медведев — в полуфинале турнира в Роттердаме. Главное к утру
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Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил очередной гол в матче Серии А, российский теннисист Даниил Медведев обыграл Феликса Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, «Манчестер Юнайтед» отказал катарскому шейху в покупке клуба. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Голы Кварацхелии и Осимхена принесли «Наполи» победу над «Сассуоло».
2. Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, уверенно обыграв Оже-Альяссима.
3. Катарский шейх предложил за «Манчестер Юнайтед» € 4,5 млрд. Глэйзеры хотели больше.
4. «Рейнджерс» обыграли «Ойлерз» по буллитам, Панарин набрал два очка.
5. «Барселона» подписала защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» спустя две недели после закрытия ТО.
6. Представители Неймара провели переговоры с владельцем «Челси» о трансфере из «ПСЖ».
7. Роналду отдал две результативные передачи в матче впервые с 2018 года.
8. Вероника Кудерметова потерпела разгромное поражение от Свёнтек в полуфинале турнира в Дохе.
9. Жозе Моуринью может возглавить «ПСЖ».
10. «Сент-Луис» обменял капитана О'Райлли в «Торонто», в сделке принял участие россиянин.

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