Медведев вернулся в топ-10 рейтинга, Неймар избежал перелома. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP, бразильский нападающий «Пари-Сен Жермен» Неймар избежал перелома ноги, «Барселона» одержала очередную победу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP.
2. В «ПСЖ» сообщили, что Неймар избежал перелома после столкновения с защитником «Лилля».
3. «Барселона» уверенно обыграла «Кадис» и оторвалась от «Реала» на восемь очков.
4. Капризов обошёл Овечкина по голам в нынешнем сезоне НХЛ.
5. Сборная Нидерландов по боксу отказалась от участия в женском ЧМ из-за россиян и белорусов.
6. Globo Esporte: ЦСКА сообщил «Интернасьоналу» о намерении выкупить Мойзеса.
7. Даниил Медведев выиграл 16-й титул в карьере.
8. ЦСКА в контрольном матче проиграл «Рубину», который с 52-й минуте играл в меньшинстве.
9. СКА одержал третью победу подряд, уверенно обыграв дома «Трактор».
10. Головин забил 6-й гол в Лиге 1 — это уже его самый результативный сезон в карьере.
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