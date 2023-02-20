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Медведев вернулся в топ-10 рейтинга, Неймар избежал перелома. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP, бразильский нападающий «Пари-Сен Жермен» Неймар избежал перелома ноги, «Барселона» одержала очередную победу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP.

2. В «ПСЖ» сообщили, что Неймар избежал перелома после столкновения с защитником «Лилля».

3. «Барселона» уверенно обыграла «Кадис» и оторвалась от «Реала» на восемь очков.

4. Капризов обошёл Овечкина по голам в нынешнем сезоне НХЛ.

5. Сборная Нидерландов по боксу отказалась от участия в женском ЧМ из-за россиян и белорусов.

6. Globo Esporte: ЦСКА сообщил «Интернасьоналу» о намерении выкупить Мойзеса.

7. Даниил Медведев выиграл 16-й титул в карьере.

8. ЦСКА в контрольном матче проиграл «Рубину», который с 52-й минуте играл в меньшинстве.

9. СКА одержал третью победу подряд, уверенно обыграв дома «Трактор».

10. Головин забил 6-й гол в Лиге 1 — это уже его самый результативный сезон в карьере.