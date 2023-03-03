Очередной результативный матч Орлова, «Барселона» переиграла «Реал». Главное к утру

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов набрал три очка в матче с «Баффало Сэйбрз», «Барселона» переиграла мадридский «Реал» в матче 1/2 финала Кубка Испании, голландский вингер «Спартака» Квинси Промес не может получить российский паспорт из-за уголовного дела. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Три очка Дмитрия Орлова помогли «Бостону» дома разгромить «Баффало».
2. «Барселона» минимально обыграла «Реал» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
3. Источник: уголовное дело против Промеса осложняет процедуру получения им гражданства РФ.
4. Рафаэль Надаль покинет топ-10 рейтинга впервые с 2005 года.
5. Карло Анчелотти: «Барселона» не заслужила сегодняшнюю победу, это очевидно.
6. Охрана стадиона в Москве не позволила Квинси Промесу поиграть в баскетбол с детьми. Фото.
7. Разин: в футболе все знают, кто в какой туалет зашёл. А тут такой классный плей-офф.
8. Тарасова: фигуристы приносят победы России, а футболисты — нет. За что им столько платят?
9. Губерниев объяснил, почему назвал Слуцкого глупым слабаком.
10. ЦСКА уверенно победил «Северсталь» в Кубке Гагарина. Абрамов и Плотников сделали по дублю.
- 3 марта 2023
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