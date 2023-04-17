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Важный гол Головина, Карпин грубо ответил Талалаеву. Главное к утру

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил свой очередной гол за клуб, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин попросил наставника «Химок» Андрея Талалаева «не открывать рот», российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу на «Мастерсе». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Александр Головин помог «Монако» уверенно обыграть «Лорьян».

2. «Пускай говорит о своих игроках и рот не открывает». Карпин ответил Талалаеву.

3. Андрей Рублёв одержал волевую победу над Руне и выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.

4. «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в заключительном матче 23-го тура РПЛ.

5. ФНЛ продала права на трансляции в Китае. У КНР есть желание приобрести телеправа и на РПЛ.

6. «Факел» и «Ахмат» не выявили сильнейшего.

7. Орлов: Дзюба по духу — не ленинградец, в Петербурге надо быть культурным, благородным.

8. «Лейкерс» начали серию с «Мемфисом» с победы на выезде.

9. «Ювентус» в гостях уступил «Сассуоло» в матче Серии А.

10. Квят лишился победы на этапе WEC из-за сейфти-кара, «Тойота» выиграла в общем зачёте.