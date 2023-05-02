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Провал «Рейнджерс», поражение Александровой и рекорд Кокорина. Главное к утру

«Нью-Йорк Рейнджерс» завершил своё выступление в текущем сезоне Кубка Стэнли, российская теннисистка Екатерина Александрова уступила спортсменке из Польши Иге Свёнтек, форвард Александр Кокорин установил новый рекорд. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли.

2. Александрова в трёх сетах проиграла Свёнтек в 1/8 финала турнира в Мадриде.

3. Александр Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате.

4. Всего пять российских игроков продолжат борьбу за Кубок Стэнли 2023 года.

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6. Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ.

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